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"الكهرباء" تكشف حقيقة الانتهاء من الشروط المنظمة لتوصيل التيار للمباني المخالفة

10:51 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
"الكهرباء" تكشف حقيقة الانتهاء من الشروط المنظمة لتوصيل التيار للمباني المخالفة

توصيل التيار الكهربائي للمباني - ارشيفية

كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من وضع الضوابط والشروط الجديدة المنظمة لعملية توصيل التيار الكهربائي للمبانى المخالفة والعشوائيات من خلال تركيب العدادات الكودية لمن يريدون توفيق أوضاعهم.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم حسم بعض البنود، ويتبقى بعضها سيتم مناقشتها مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فور عودته من الكونغو والتى تستمر يومين.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام "الممارسة" المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى.

توصيل التيار الكهربائي وزارة الكهرباء العشوائيات تركيب العدادات

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