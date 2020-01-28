الإنتاج الحربي تُعلن مواعيد اختبارات المرشحين للمقابلة الشخصية لوظيفة "عامل"

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عبر صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة "عامل"، وفقًا لإعلان الوظائف الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة في نوفمبر 2019.

وقالت هيئة الإنتاج الحربي، إن الاختبار سيكون للمرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة "عامل" وعددهم 237 فردًا لإجراء المقابلة الشخصية لهم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في مقر قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام على النحو التالي:

- الأربعاء الموافق 20 يناير 2020 من مسلسل 115:1.

- الخميس الموافق 30 يناير 2020 من مسلسل 237:116.

وذلك طبقًا لكشوف الأسماء المرفقة بالإعلان، على أن يتم الإعلان عن نتيجة اللذين اجتازوا المقابلة الشخصية واعتماد النتيجة عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي المصرية.

يذكر أن عنوان قطاع التدريب: (الكيلو 3 طريق بلبيس الصحراوي، النهضة-السلام).