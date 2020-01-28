اليوم.. اجتماع وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بواشنطن

كتب- أحمد مسعد:

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة المسودات الفنية والقانونية التي أعدها الخبراء الفنيون خلال اجتماعهم في الخرطوم الأسبوع الماضي، في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث، في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من (13-15) يناير الحالي.

وشهد اجتماع الخرطوم الأخير، تقاربًا في وجهات النظر مع وجود بعض التباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية، من المقرر عرضها على الاجتماع الوزاري اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بينما أوضح المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن اجتماع واشنطن منتصف يناير الحالي، شهد اتفاقًا بين الدول الثلاث على 6 بنود، وهي تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر، والملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وستستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

ووصل سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الأمريكية، لحضور اجتماع سد النهضة اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

يذكر أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، واتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.

واتفقت الدول الثلاث في ختام الاجتماعات على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة من 28- 29 يناير للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل، في الوقت الذي وصف فيه اجتماع اليوم بـ"اجتماع الحسم".