جامعة القاهرة تكشف عقوبة مخالفة حظر النقاب من عضوات هيئة التدريس

كتب- محمد نصار:

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، قائلًا: "الكرة دلوقتي مش في ملعب الجامعات بس، ولكن في ملعب جامعة الأزهر".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الثلاثاء: "لما يكون في حكم إن مفيش منتقبة تدرس في جامعة القاهرة، على الأقل نلاقي كدة في جامعة عين شمس أو حلوان أو الإسكندرية أو المنصورة، وعشان كدة نرجو أن نرى رد فعل الجامعات خلال الأيام القادمة"، موضحًا: "الحكم واضح، وكلامي مش موقف من النقاب؛ لأنه فضل وليس إجبارًا، ومش هنخش في مسائل دينية".

وتابع الإعلامي: "ما زالت مقتنعًا أن هناك وظائف لا يصلح معها النقاب؛ منها التدريس، ووظائف أخرى كثيرة، وهذا الأمر ليس ضد أن تكون المرأة منتقبة؛ فهي حرة رغم الملاحظات في الآونة الأخيرة على ارتداء النقاب، ومنها الملاحظات الأمنية".

من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي والمتحدث باسم جامعة القاهرة، عقوبة من يرفض تنفيذ حكم حظر ارتداء النقاب من عضوات هيئة التدريس.

وأكد "علم الدين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، أنه سيتم تطبيق هذا القرار بشدة، ومن تمتنع عن تنفيذه سيتم منعها من التدريس.

وأوضح "علم الدين"، أن عدد عضوات هيئة التدريس المرتديات للحجاب لا يتجاوزن الـ80، لافتًا إلى أن هذا الرقم انخفض كثيرًا خلال الفترة الماضية.