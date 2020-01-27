​أول مطار جاف و"درجة تالتة مكيفة".. 13 تصريحًا مهمًا لوزير النقل في البرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهدت أروقة مجلس النواب، اليوم الاثنين، تصريحات مهمة لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، على هامش اجتماع مناقشات الجلسة العامة، التي شهدت إقرار تعديلات قانون الهيئة القومية للسكة الحديد.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب، الاثنين، على قانون هيئة السكة الحديد، في المجموع، مع إحالته لمجلس الدولة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المخصصة للهيئة، بحضور وزير النقل كامل الوزير.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز ما جاء من تصريحات ومناقشات حول القانون، وأبرز تصريحات وزير النقل:

1- شدد وزير النقل على أنه لا بيع للأراضي المملوكة للسكك الحديد، بموجب التعديلات التي يدخلها مشروع القانون، المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

6- أكد الوزير، أن وزارة النقل تستهدف إنهاء المشروعات غير المكتملة، بالإضافة إلى مضاعفة ميزانية هيئة الطرق لتصبح 10 مليارات جنيه، حصلت الوزارة على 2 مليار جنيه منها فعلًا وبشكل سريع.

7- كشف الوزير، عن أنه واصل الإلحاح على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاعتماد 500 مليون جنيه، بعدما اكتفوا بـ200 مليون فقط لتحسين الأراضي.

8- قال وزير النقل: "تليفوني مع كل الناس، وبتلقى شكاوى المواطنين على رقمي الخاص، واليوم وصلني شكوى من مواطن من أسوان، ووجهّت بحلها فورًا".

9- أضاف: "الوزارة كانت مدينة في نهاية العام الماضي بـ78 مليار جنيه، استطعنا تسديد 35 مليار منها، بعد بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات، وخلال عامين أو ثلاثة سنستيطع تسديد ديون الوزارة كاملة لخزينة الدولة".

10- "لأول مرة في مصر، سيكون هناك قطار درجة ثالثة مكيف".

11- الحكومة تعاقدت على ماكينات جديد لرصف الطرق، تعتمد على إعادة تدوير الأسفلت بدلًا من إهداره بنزع الطبقة القديمة دون إهدارها.

12- أعلن الوزير إنشاء أول مطار جاف في مصر، الأربعاء المقبل، من خلال شركات مصرية.

13- لأول مرة في مصر سيتم إنشاء معهد تكنولوجي متخصص في السكة الحديد، ويتم قبول الطلاب فيه من أوائل الثانوية العامة، في إطار خطة الوزارة لتطوير السكة الحديد.

وأقرت لجنة النقل اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.​