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رئيس جامعة الأزهر يشيد بالخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى التخصصي

11:11 م الإثنين 27 يناير 2020
رئيس جامعة الأزهر يشيد بالخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى التخصصي

الدكتور محمد المحرصاوي

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أن قطاع الطب أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية، مشيدًا بالجهود المبذولة والخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى جامعة الأزهر التخصصي؛ لتخفيف المعاناة على المرضى من المواطنين المترددين على المستشفى.

وقال المحرصاوي - خلال تفقده مستشفى جامعة الأزهر التخصصي اليوم الإثنين- إن زياراته المتكررة والمفاجئة للمستشفيات التابعة للجامعة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية بالقاهرة والأقاليم، وذلك في ضوء توجيهات ودعم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ووجه رئيس الجامعة العاملين بالمستشفى بالحفاظ على هذا المستوى المتميز، وبذل المزيد للقيام برسالتهم العظيمة تجاه المرضى، مؤكدًا توفير كل سبل الدعم الممكنة؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، لأنها من أهم الأهداف التي تسعى جامعة الأزهر لتحقيقها في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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محمد المحرصاوي الخدمات الطبية مستشفى جامعة الأزهر

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