​تضم أب وأم وطفلين.. تفاصيل مشروع قانون حوافز الأسرة المصرية "المثالية"

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على إحالة اقتراح بقانون، مقدم من البرلماني كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية "المثالية"، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تقديم حوافز إيجابية للأسر المصرية المثالية، التي تلتزم بعدد طفلين فقط.

وينشر "مصراوي" تقرير أهم تفاصيل وحوافز القانون، بحسب النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي مقدم القانون:

1- يتكون القانون، من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم التمويني للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

2- وضع القانون تعريفًا للأسر المثالية، وهي التي تتكون من 4 أفراد ممثلة في أب وأم وطفلين.

3- ينص القانون على تكريم -لم يحدده- خاص للأسر التي أنجبت طفلًا واحدًا فقط باختيارها.

4- القانون لا يتضمن موادًا تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم.

5- ويتضمن مشروع القانون موادًا تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية المجتمعية، بخطورة الزيادة السكانية، وتأكيد ضرورة تنظيم حملات إعلامية في هذا الصدد.​