​نائبة منع النقاب لـ"مصراوي": حكم الإدارية العليا انتصار لفكرة القانون

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن النقاب يتعارض مع حريات الآخرين، مضيفة أنها لا تقصد بالنقاب الزي بشكل عام، بل تأثير ذلك الزي على حريات من يريدون الأمن والأمان.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تعقيبًا على حكم المحكمة الإدارية الصادر اليوم الاثنين، بمنع النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة: "يكفيني أن الحكم انتصر لفكرة القانون الذي قدمته بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة".

وردًا على سؤال "مصراوي" حول عزمها إعادة طرح القانون مجددًا تحت القبة، قالت: "لا لن أعيد تقديم القانون مجددًا".

وقدمت عجمي أثناء دور الانعقاد الماضي، مشروع قانون ينص على حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بكافة أنواعها، في أي وقت وتحت أي ظرف، ومعاقبة كل من يرتديه في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.​