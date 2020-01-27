أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الأوقاف: "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

09:36 م الإثنين 27 يناير 2020
الأوقاف: "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الإثنين، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 ـ 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت الوزارة إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وشددت وزارة الأوقاف، على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.​

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

الخبر التالى:

"القومي للمرأة" تنظم تدريبا لدعم مقدمي خدمات التعامل مع المرأة المعنفة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان