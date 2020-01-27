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غدا.. الإمام الأكبر يلقي البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي

09:09 م الإثنين 27 يناير 2020
غدا.. الإمام الأكبر يلقي البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، غدا، البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي ينظمه الأزهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، يتضمن سبعة جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.​

أحمد الطيب مؤتمر الأزهر العالمي تجديد الخطاب الديني

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