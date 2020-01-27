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جمارك أرقين تحبط محاولتي تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

09:05 م الإثنين 27 يناير 2020
جمارك أرقين تحبط محاولتي تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل

ميناء ارقين

القاهرة- أ ش أ:

أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وعدد من الهواتف المحمولة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الاثنين، إنه تم الاشتباه في راكبتين قادمتين من الخرطوم، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 25 هاتفًا محمولًا، و37 علبة بها 1368 قطعة من مستحضرات التجميل.

وأشار إلى أن أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي.

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