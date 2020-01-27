​معرض لمستنسخات الآثار المصرية في فينيسيا الإيطالية فبراير المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

تنظم مدينة فينيسيا الإيطالية، معرضًا للمستنسخات الأثرية المصرية، من إنتاج وحدة إنتاج النماذج والمستنسخات التابعة لوزارة السياحة والآثار، منتصف شهر فبراير المقبل.

وقال الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الإعلى للاثار، إن هذا المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور الإيطالي، خاصة الأطفال، لزيارة المعرض والتعرف على بعض من أهم كنوز الآثار المصرية القديمة ومعالمها الأثرية والسياحية، مؤكدًا أن هذا المعرض يوضح مدى اهتمام وإقبال الإيطاليين للتعرف على معالم الآثار والحضارة المصرية القديمة، ما يساهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر، وتنشيط حركة السياحة الثقافية.

وطبقًا لبيان صحفي من وزارة السياحة والآثار، يضم المعرض 70 نموذجًا أثريًا من الآثار المصرية تم إنتاجها للمشاركة في المعرض؛ من بينهم تمثال الكاتب المصري الشهير وقناع كلٍ من يويا وتويا، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي، ورأس للملك إخناتون بالإضافة إلى عدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون؛ مثل العجلة الحربية والخنجر الملكي، ومجموعة من الدروع الحربية المطعمة ومجموعة مميزة من الحلي والمجوهرات وبعض أدوات الصيد.

ويعتبر المعرض الثاني من نوعه في إيطاليا، حيث أقيم المعرض الأول بمدينة فيتربو الإيطالية، مايو عام 2018 واستقبل أكثر من 100 ألف زائر.​