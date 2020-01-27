أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

يسرا عن عادل إمام: "أحسن حاجة حصلت في حياتي" (صور)

07:52 م الإثنين 27 يناير 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم الاثنين، ندوة للفنانة يسرا، تحدثت خلالها عن مشوارها الفني، والأعمال التي تُحضر لها الفترة المقبلة، في قاعة السينما بمركز مصر للمعارض الدولية.

وخلال اللقاء نفت يسرا ما تردد الأيام الماضية من شائعات حول إصابتها بمرض سرطان الدم، مشيرة إلى أن البعض فهم حديثها في أحد البرامج على سبيل الخطأ، ووجهّت الشكر للجمهور على الاهتمام بها ومتابعة أعمالها وأخبارها.

وحول طقوسها في تصوير أعمالها الفنية، قالت يسرا: "اختار أسهل مشهد في المسلسل في أول يوم من العمل، حتى أكسر الرهبة التي تنتابني جراء خوض أي عمل جديد"، مؤكدة أن أول يوم تصوير يكون مرعبًا بالنسبة لها.

وأضافت يسرا، خلال ندوتها التي أدارتها الناقدة علا الشافعي: "ملامحي الأوروبية لم تقف عائقًا أمام تنوع الأدوار التي أحرص عليها طوال الوقت، منذ بدايتي الفنية وحتى الآن".

وأشادت يسرا بعملها مع كبار نجوم مصر بداية من عمر الشريف، وأحمد زكي الذي وصفته بالذكي، إلى الزعيم عادل إمام، الذي علقت على العمل معه بقولها: "ده أحسن حاجة حصلت في حياتي".​

يسرا عادل إمام معرض الكتاب شائعات مرض سرطان الدم

الخبر التالى:

عبدالعال: العلاقات المصرية الكينية تشهد زخمًا إيجابيًا على كافة المستويات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب يكشف موعد إعلان صفقة القرن: منطقية جدًا للجميع