يسرا عن عادل إمام: "أحسن حاجة حصلت في حياتي" (صور)

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم الاثنين، ندوة للفنانة يسرا، تحدثت خلالها عن مشوارها الفني، والأعمال التي تُحضر لها الفترة المقبلة، في قاعة السينما بمركز مصر للمعارض الدولية.

وخلال اللقاء نفت يسرا ما تردد الأيام الماضية من شائعات حول إصابتها بمرض سرطان الدم، مشيرة إلى أن البعض فهم حديثها في أحد البرامج على سبيل الخطأ، ووجهّت الشكر للجمهور على الاهتمام بها ومتابعة أعمالها وأخبارها.

وحول طقوسها في تصوير أعمالها الفنية، قالت يسرا: "اختار أسهل مشهد في المسلسل في أول يوم من العمل، حتى أكسر الرهبة التي تنتابني جراء خوض أي عمل جديد"، مؤكدة أن أول يوم تصوير يكون مرعبًا بالنسبة لها.

وأضافت يسرا، خلال ندوتها التي أدارتها الناقدة علا الشافعي: "ملامحي الأوروبية لم تقف عائقًا أمام تنوع الأدوار التي أحرص عليها طوال الوقت، منذ بدايتي الفنية وحتى الآن".

وأشادت يسرا بعملها مع كبار نجوم مصر بداية من عمر الشريف، وأحمد زكي الذي وصفته بالذكي، إلى الزعيم عادل إمام، الذي علقت على العمل معه بقولها: "ده أحسن حاجة حصلت في حياتي".​