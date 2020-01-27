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وزير النقل يعلن إنشاء أول مطار جاف في مصر

04:57 م الإثنين 27 يناير 2020
وزير النقل يعلن إنشاء أول مطار جاف في مصر

المهندس كامل الوزير وزير النقل

كتب- أحمد علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم لأول مرة في مصر- يوم الأربعاء المقبل- إنشاء أول مطار جاف في مصر وسيعلن عنه في مجلس الوزراء بشركات مصرية.

وتابع وزير النقل، أنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء المعهد التكنولوجي المتخصص، ويتم قبول الطلاب فيه من أوائل الثانويه العامة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير السكه الحديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.​

كامل الوزير وزير النقل مطار جاف المعهد التكنولوجي المتخصص

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