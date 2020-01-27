وزير الطيران يبحث أمن المطارات والسلامة الجوية مع رئيس "الأكو"

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، تعزيز أوجه التعاون المشترك، وملف أمن المطارات والتحسين والتطوير المستمر لنظم الأمن والسلامة الجوية بالإضافة الى التعاون في مجالات الصيانة والهندسة والتدريب من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد وكذا أكاديمية تدريب مصر الطيران.

جاء ذلك خلال استقباله عبدالوهاب تفاحة أمين عام الإتحاد العربي للنقل الجوي "الاكو" بوزارة الطيران المدني، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب الوزير.

صرح منار، أن الوزارة تضع تطبيق معايير الجودة والسلامة على رأس أولوياتها، كما تحرص على التنسيق المشترك مع كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال الطيران المدني، وأكد الوزير على أن مصر للطيران الناقل الوطني للجمهورية، من أوائل شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد، وكذلك عدد من شركات الطيران المصرية الخاصة، وتتمتع بعلاقات وطيدة مع شركات الطيران الأعضاء بالأتحاد، والتي شهدت تطوراً كبيراً في ظل استراتيجية الدولة نحو الاستمرار في تعميق وتعزيز العلاقات والشراكات المستمرة مع الدول العربية على كافة المستويات وفى جميع المجالات.

ومن جانبه أعرب عبدالوهاب عن حرص الاتحاد على تبادل الرؤى والخبرات، وطرح القضايا التي تخص مجالات النقل الجوي المختلفة ومواجهة تحديات صناعة النقل الجوي، وكذلك وضع خطط واستراتيجيات محددة للارتقاء بهذه الصناعة.

يذكر أن الاتحاد العربي للنقل الجوي هو منظمة عربية لاتهدف للربح تأسست في عام 1965 بناء علي توصية اللجنة الدائمة للمواصلات التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، وتضم حاليا 33 شركة طيران وطنية وخاصة، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء وتدعيم معايير الجودة والسلامة بين شركات الطيران العربية، وتحقيق التعاون المشترك بين في مجالات صناعة الطيران المدني.​