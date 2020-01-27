عبير فريد شوقي: والدي "أهلاوي".. وترك "الملاكمة" لهذا السبب

كتب- أسامة علي:

كشفت المخرجه عبير شوقي، نجلة الفنان فريد شوقي، أن جميع الأفلام التي أنتجها شركة فريد شوقي حملت رسالة للمجتمع.

وأضافت رانيا شوقي، خلال ندوة الاحتفال المئوية الفنان الراحل فريد شوقي بمعرض القاهرة الدولى للكتاب: "اللي كان عنده مشكلة في الوسط الفني كان يجي لوالدي، وكان كبير الممثلين، ولقب برئيس جمهورية الممثلين في مصر".

ولفتت إلى أن والدها "كان بيلعب بوكس وسابهها عشان خاف لأحسن مناخيره تتكسر، وكان يلعب سلاح الشيش، وكرة القدم، وعضوا في النادي الأهلي، ولما الأهلي يكسب كل الفنانين يجوا البيت". ​