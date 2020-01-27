قوى النواب توصي بتفعيل مكاتب العمل بالخارج وتدريبات المرأة

كتب- ميرا إبراهيم:

واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، مناقشة ختامي موازنة البرامج والأداء لوزارة القوي العاملة عن العام المالي 2018/2019، فيما يخص التدريب المهني والعلاقات الخارجية ورعاية القوي العاملة، ومشروعات المرأة، بحضور ممثلي الوزارة.

وتناولت اللجنة في مناقشاتها تحليل بعض المشكلات التي تواجه قطاعات العمل بالوزارة، وانتهت إلي بعض التوصيات التي من شأنها رفع مستوي الأداء بالقطاعات وتحقيق مزيد من الإيجابيات، وشملت التوصيات بالنسبة للتفتيش، ضرورة دعم قطاع السلامة والصحة المهنية بالقوي البشرية الكافية لسد العجز الموجود لتغطية عمليات التفتيش علي مستوي المديريات ككل، وضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع السلامة والصحة المهنية، لتوفير وسائل المواصلات والانتقال إلي الأماكن النائية.

وفي مجال العلاقات الخارجية، أوصت لجنة القوي العاملة، بضرورة تفعيل دور مكاتب العمل بالخارج، وحسن اختيار ممثلي الملحقين العماليين بها لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج، وضرورة العمل علي إيجاد ربط وتنسيق جيد بين وزارتي القوي العاملة والخارجية، بما يصب في صالح العمالة بالخارج.

في مجال رعاية القوي العاملة، أوصت لجنة القوي العاملة، بضرورة شمول برامج التدريب المهني، برامج التدريب الخاصة بالمرأة جميع فئات المرأة سواء العاملة أو الريفية أو البدوية في سبيل تأهيلها للإنخراط في الاستحقاقات النقابية والبرلمانية.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، بخطة شاملة لتدريب وتأهيل المرأة، سواء المرأة الريفية أو العاملة والمعيلة أو خادمات المنازل، وغيرهن، بهدف الارتقاء بالمرأة ودعمها، وأن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه البرامج.​