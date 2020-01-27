وزيرة البيئة تطلق فعاليات الاحتفال الرسمي الأول بيوم البيئة الوطني

كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فعاليات الاحتفال الرسمي الأول بيوم البيئة الوطني بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على إعلان يوم 27 يناير من كل عام يومًا وطنيًا للبيئة في مصر، بحضور وزراء ومحافظين وقيادات حكومية وشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وأكدت ياسمين فؤاد، خلال الاحتفالية، أن الهدف من الاحتفال بيوم البيئة الوطني هو تشجيع فئات المجتمع المختلفة على المشاركة بأنشطة بيئية من أجل الحفاظ على البيئة مما يخلق مواطن مشارك وفعال في منظومة العمل البيئي، ويساهم في توصيل مفاهيم ومبادئ الحفاظ على البيئة لكافة المواطنيين.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم من أجل دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية بهدف رفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس وترسيخ مبادئ الحفاظ على البيئة، ويتم عرض الكثير من نماذج تدوير المخلفات التي نفذها الطلاب خلال المعرض البيئي.

وأضافت أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني تزامن مع حملة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها الوزارة برعاية رئيس الجمهورية، والمقصود بالأخضر هو سلوك حياة المواطن بأن يكون صديقًا للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية، موضحة أن حملة "اتحضر للأخضر" ستتناول موضوعًا بيئيًا مختلفًا كل شهر وسيتم تنفيذ أنشطة بيئية بكافة محافظات الجمهورية.

ووجه الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الشكر لوزيرة البيئة لاستجابتها لطلب المجتمع المدني بأن يكون لمصر يومًا رسميًا للحفاظ على البيئة في كل مكان لتستمر الأنشطة البيئية طوال العام وتعلن نتائجها في هذ اليوم ليصبح أيقونة طوال العام، مشيرًا إلى أن اختيار يوم 27 يناير كان تزامنًا مع إقرار قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994

وظل الاحتفال على مدار سنوات بشكل تطوعي وشعبي حتى كانت المبادرة من وزيرة البيئة خلال الاحتفال العام الماضي لضرورة أن يكون احتفالًا رسميًا وطنيا.

وأكد النائب محمد عطا سليم، نيابة عن المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن فكرة البيئة حاليًا تخطت مواجهة التلوث البيئي وأصبحت فكرًا تنمويًا يشهد طفرة في البحث العلمي وتزايد في الاهتمام بصون الموارد الطبيعية.

وأشاد سليم، بدور وزيرة البيئة في التواصل مع مجلس النواب ليكون رفيقًا حقيقيًا في درب دعم العمل البيئي سواء في الإعداد وصياغة المقترحات والمشروعات البيئية والقوانين المنظمة للعمل البيئي.

وأكدت الدكتورة انجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على نشر الوعي البيئي بين الطلاب من خلال المناهج الدراسية ليتم غرس السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب نحو البيئة من خلال إبراز العلاقة الوثيقة بين الإنسان والبيئة وأهمية استمرار هذة العلاقة في الاتجاه الصحيح بما ينعكس إيجابيًا على حياة الإنسان.

وشددت انجي، على حرص الوزارة على الأخذ ببرامج التربية البيئية عند بناء وتخطيط المناهج المدرسية على مستوى المراحل التعليمية من أجل توظيف العلم وتطبيقة في فهم البيئة واكتشاف مواردها وحمايتها وحسن استغلالها، معربة عن سعادتها بالطلاب الفائزين بمسابقة "أجمل لوحة فنية من المخلفات"، حيث يعكس إدراك هؤلاء الأبناء معنى ومفهوم وقيمة البيئة وعبروا بأسلوبهم الخاص عما يدور بعقولهم بمشروعات استحقوا عليها التميز والتقدير.

وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، معرضًا لأعمال فنية ولوحات فنية لطلاب المدارس من ناتج تدوير المخلفات المدرسية، كما تم تكريم عدد من رموز العمل البيئي والداعمين له، وتسليم الجوائز للفائزين في المسابقات التي تم إطلاقها على هامش الاحتفال سواء في مجال النظافة والإبداع الفني البيئي والمعلومات البيئية.