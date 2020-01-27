ألمانيا تدرس تنفيذ حملة إجلاء لمواطنيها من الصين

برلين- (د ب أ):

تدرس الحكومة الألمانية تنفيذ حملة إجلاء لمواطنيها من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين في برلين إنه يتم حاليا دراسة إجلاء محتمل للرعايا الراغبين في مغادرة الصين.

وبحسب البيانات، يُقدر عدد الألمان الذين قد يشملهم الإجلاء بالعشرات.

وذكر الوزير أن لجنة إدارة الأزمات في الوزارة اجتمعت صباح اليوم لبحث الإجراءات اللاحقة في التعامل مع الأمر.

وبدأت دول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة حملات إجلاء من الصين.