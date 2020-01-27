بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي
12:43 م الإثنين 27 يناير 2020
كتب- محمود مصطفى:
انطلقت منذ قليل أعمال المؤتمر العالمي للأزهر الشريف بعنوان "التجديد في الفكر الإسلامي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويشارك في المؤنمر ممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
261
-
219
-
203
-
74
-
61
-
58
-
52
-
52
-
38
-
35
-
34
-
31
-
29
-
26