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بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي

12:43 م الإثنين 27 يناير 2020
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت منذ قليل أعمال المؤتمر العالمي للأزهر الشريف بعنوان "التجديد في الفكر الإسلامي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في المؤنمر ممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

أحمد الطيب مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي السيسي

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