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مدبولي يشهد افتتاح مؤتمر"الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي" نائبا عن السيسي

12:39 م الإثنين 27 يناير 2020
مدبولي يشهد افتتاح مؤتمر"الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي" نائبا عن السيسي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمود مصطفى:

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين افتتاح مؤتمر "الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي" نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط وفضيلة شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، بإضافة إلى الرئيس السابق عدلي منصور ومستشار رئيس الجمهورية مهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء المعنيين بالعديد من الدول العربية والإسلامية. ​

مصطفى مدبولي مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي السيسي مجلس النواب

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