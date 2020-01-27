أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رئيس جامعة القاهرة يزور مديرية أمن الجيزة للتهنئة بعيد الشرطة

11:57 ص الإثنين 27 يناير 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- محمد قاسم:

زار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ووفد مرافق له من النواب والعمداء، مديرية أمن الجيزة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية 68، وكان في استقبالهم اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير، لقطاع أمن الجيزة، واللواء رمزي البسيوني نائب مدير الأمن وحكمدار الجيزة، واللواء محمود الشبيلي مدير مباحث الجيزة، والقيادات الشرطية بمحافظة الجيزة.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، وأسرة الجامعة، التهنئة لوزارة الداخلية المصرية، بمناسبة عيد الشرطة 68، مؤكدًا اعتزاز المصريين برجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.

وأكد الدكتور الخشت أن الجميع لا ينسى دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر ضد المحتل الأجنبي، وتضحيات رجالها وشهدائها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل لمصر يدًا بيد مع الجيش المصري العتيد.

كان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد حضر احتفالية عيد الشرطة، يوم الخميس الماضي 23 يناير، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور السيد رئيس الجمهورية، ومشاركة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

جامعة القاهرة حمد عثمان الخشت لجيزة يد الشرطة

الخبر التالى:

كامل الوزير: مضاعفة ميزانية هيئة الطرق إلى 10 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:حكم نهائي.. الإدارية تحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة