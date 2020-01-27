أكثر الكلمات إنتشاراً

صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بالصور.. توافد الجمهور على معرض الكتاب في الساعات الأولى لليوم الخامس

11:43 ص الإثنين 27 يناير 2020
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

توافد منذ صباح اليوم الاثنين، العشرات من الأسر المصرية على أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب، لحضور ومتابعة فعاليات اليوم الخامس من أيام المعرض، ويتوقع أن يزداد الإقبال خلال الساعات القادمة.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، تستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء، فعاليات الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2020 تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".

يضم المعرض عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية واللقاءات الفكرية.​

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب إيناس عبد الدايم مصطفى مدبولي ذوي القدرات الخاصة

الخبر التالى:

رئيس جامعة القاهرة يزور مديرية أمن الجيزة للتهنئة بعيد الشرطة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:حكم نهائي.. الإدارية تحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة