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أنشطة ثقافية ودورات تنمية لأبناء الأسمرات خلال إجازة منتصف العام

11:35 ص الإثنين 27 يناير 2020
أنشطة ثقافية ودورات تنمية لأبناء الأسمرات خلال إجازة منتصف العام

جانب من الأنشطة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه يجري تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والدورات التأهيلية والفنية لتلاميذ شباب مدينة الأسمرات واستغلال طاقاتهم وزيادة الوعي الثقافي والفني لديهم خلال فترة إجازة نصف العام لاكتشاف المواهب والعمل على صقلها وذلك بالتعاون ما بين أجهزة المحافظة المختلفة والمتمثلة في مديرية الثقافة وجهاز تنمية الموارد البشرية والحي وعدد من الجمعيات الأهلية.

وتشمل أعمال الدورات تدريب الطلاب على الأعمال الفنية والثقافية وإعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى عدد من الندوات التوعوية، وتنظيم رحلات للمناطق التراثية والسياحية بالقاهرة لتعريفهم بمعالم القاهرة السياحية المختلفة.

وأكد المحافظ، اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسر المنتقلة إلى حي الأسمرات، مشيرًا إلى أن المشروع لا يستهدف فقط توفير مسكن ملائم لسكان المناطق العشوائية ولكن يستهدف أيضًا غرز القيم الاجتماعية الإيجابية لديهم.

وأضاف المحافظ، أن مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث تم تصميمه بعناية خصيصًا لأهالينا الذين عانوا طويلًا من الحياة فى مناطق عشوائية تم تصنيفها بأنها شديدة الخطورة.

وأشار إلى أن الأسمرات تحديدًا من المشروعات الأكثر تميزًا بين تلك التي تم تنفيذها لأنه مجتمع متكامل وكبير أصبح لأهاليه وقاطنيه وحياة جديدة بخدمات أفضل وأصبح للأطفال ملاعب كبيرة ومكتبات ومدارس وهو ما يسهم في نموهم البدني والذهني، كما تتوافر فيه مساحات خضراء ومسجد ومدارس وكافة الخدمات التي يحتاجها قاطنيه.

خالد عبدالعال مدينة الأسمرات الجمعيات الأهلية مناطق عشوائية

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