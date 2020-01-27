عزل 4 ركاب بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 4 ركاب فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرات القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 4 ركاب من أعمار وجنسيات مختلفة شهادات التطعيم ضد العدوى.

ووجه الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.