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منغوليا تغلق المدارس والمعابر الحدودية مع الصين وسط مخاوف من انتشار كورونا

07:34 ص الإثنين 27 يناير 2020
منغوليا تغلق المدارس والمعابر الحدودية مع الصين وسط مخاوف من انتشار كورونا

فيروس كورونا

أولان باتور - (د ب أ):

أغلقت منغوليا المدارس والمعابر الحدودية مع الصين أمام عبور السيارات والأفراد وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا مصدرها الصين، وفقا لوكالة أنباء مونتسامي.

وذكرت الوكالة أن المدارس ورياض الأطفال والجامعات في منغوليا ستغلق اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الأحد المقبل.

ولم يتم حتى الأن الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في منغوليا، لكن الحكومة تعتبر أنها معرضة لخطر كبير من انتقال العدوى من جارتها الجنوبية.

ومن المتوقع أن يعود اليوم الاثنين 31 طالبا منغولياً يعيشون فى مدينة ووهان بوسط الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، بتعاون مشترك مع السلطات الصينية.

فيروس كورونا منغوليا الصين مدينة ووهان

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