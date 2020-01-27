تسلم الرئيس السيسي لوسام "سان جورج" وتراجع الدولار أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بعدد من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لوسام "سان جورج" الألماني، ومتابعته للملف الاقتصادي، فضلا عن متابعة لملف سد النهضة، وتراجع أسعار الدولار.

أبرزت صحف " الأهرام والأخبار والجمهورية" تسلم الرئيس السيسي وسام "سان جورج" الألماني، تقديراً لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تصريحاته بأنه تم تسليم الوسام للرئيس من قِبَل، هانز يواخيم، رئيس الوفد الألماني ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "زيمبر أوبرنبال" بمدينة "دريسدن " الألمانية - خلال لقاء الرئيس مع الوفد - والذى أشار إلى أن تقلد الرئيس السيسي وسام "سان جورج" لهذا العام، جاء تقديراً لجهوده الحثيثة في شتى المجالات خلال السنوات الماضية، خاصةً على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في مصر، في ظل محيط إقليمي مضطرب.

وأكد على الدور الريادى الذى يضطلع به الرئيس السيسي في تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية بأكملها، الأمر الذي عزز من مكانة مصر على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، موضحاً أنه سبق تقديم هذا الوسام من قبل لعدد من الملوك ورؤساء الدول وكبار المسئولين من بينهم ملكة السويد والرئيسان الروسي والروماني.

وأشارت الصحف إلى حرص الوفد الألماني على الإشادة بجهود مصر الدؤوبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي كان لها أكبر الأثر على أمن واستقرار أوروبا، فضلاً عن الإعراب عن التقدير لجهود الرئيس السيسي في نشر ثقافة وقيم التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد والتسامح.

ولفتت الصحف إلى إعراب رئيس الوفد الألماني عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر، من خلال مد الجسور الثقافية، وإقامة عدد من الفعاليات المشتركة في هذا الصدد، خاصةً من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية الجديدة التي تقيمها مصر، وعلى رأسها دار الأوبرا الجديدة، بمدينة الثقافة، والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير.

وفي ذات السياق، أوضحت الصحف أن الرئيس السيسي رحب من جانبه بأعضاء الوفد الألماني في مصر، معرباً عن التقدير لاختياره لتقلد وسام "سان جورج"، مؤكداً أن هذا الاختيار يعبر عن مدى التقارب والتطور الذي شهدته العلاقات بين مصر وألمانيا خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، إلى جانب كونه شاهداً على ما حققته مصر مؤخراً من استقرار وبناء في مختلف المجالات، خاصةً في مجالات الفن والثقافة التي تسهم بشكل مباشر في بناء الإنسان والتقارب فيما بين الشعوب.

كما رحب الرئيس السيسي بمد جسور التعاون مع المؤسسة الألمانية من خلال الصروح الثقافية المصرية المشيدة على أعلى مستوى فني وتكنولوجي في هذا المجال والتي بصدد أن تُفتتح خلال العام الجاري " 2020" ، سواء تلك في العاصمة الإدارية الجديدة ، أو مدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن المتحف المصري الكبير ، ومتحف الحضارة المصرية.

وفي سياق آخر، ألقت الصحف الضوء على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس أكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأهمية نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإتجار في البشر والمخدرات .. معرباً عن التهنئة للدكتورة غادة والي .. ومتمنياً لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.

ونقلت الصحف عن الدكتورة غادة والي تقديمها خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمها للترشح لمنصبها الجديد وأيضا على ثقته لإتاحة الفرصة لها لخدمة الوطن على مدى 6 سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.

وفي شأن متابعة الرئيس لملف الاقتصاد، ألقت الصحف الضوء على لقائه مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الدولة للإنتاج الحربي عرض خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في شتى القطاعات، فضلاً عن خطط وسياسات تطوير التصنيع من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.

وفي متابعة لملف سد النهضة، اهتمت الصحف بتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والذي يعقد هناك يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وأشارت الصحف إلى أن المفاوضات ستجرى بمشاركة واشنطن والبنك الدولي للوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد.

وفي متابعة للأوضاع الصحية، اهتمت الصحف بتفقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد للحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي في إطار جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، ومتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

ونقلت الصحف عن الوزيرة تأكيدها عدم اكتشاف أية حالات مصابة بفيروس"كورونا " الجديد بمصر، وإشادتها بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي "إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي وكافة العاملين بالمطار كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية".

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها الوزيرة؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أنها ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة (وحدات - مستشفيات)، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت أكتوبر الماضي.

وفي متابعة للشأن الاقتصادي، ألقت الصحف الضوء على تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وأشارت إلى بلوغه - وفقا لأخر التحديثات - 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وأشارت الصحف إلى أن سعر الصرف في البنوك يتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعره.