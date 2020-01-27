احذر أعراض البرد.. 22 نصيحة من "الصحة العالمية" لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

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كتب- محمد نصار:

وجهت منظمة الصحة العالمية العديد من التحذيرات والإرشادات للمواطنين حول العالم من أجل الحماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في الصين وانتشر في عدة دول أخرى.

وينشر "مصراوي" النصائح التي وجهتها منظمة الصحة العالمية -وفق موقعها الرسمي- على النحو التالي:

أولًا.. الحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

- نظف يديك بالصابون والماء أو فرك اليدين بالكحول.

- تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بمنديل أو مرفق مثني.

- تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من أعراض البرد أو الإنفلونزا.

- طبخ اللحوم والبيض جيدًا.

- تجنب الاتصال غير المحمي مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة.

ثانيًا.. حماية نفسك من الإصابة

- اغسل يديك بعد العطس أو الكحة وحينما تعتني بالمرضى وقبل وخلال وبعد إعداد الطعام، وقبل الطعام، وبعد استخدام الحمام، وحينما تكون الأيدي متسخة، وبعد التعامل مع الحيوانات أو النفايات الحيوانية.

- تجنب الاتصال غير المحمي مع المرضى ومن بينها عدم لمس العين أو الأنف أو الفم، ومع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية.

ثالثًا.. حماية الآخرين من الإصابة

- تغطية الفم والأنف بالمناديل أو الكوع أو الأكمام خلال العطس أو الكحة.

- تخلص من المناديل في سلة عقب الاستخدام مباشرة.

- نظيف يديك بعد العطس أو الكحة وخلال الاعتناء بالمرضى.

رابعًا.. العمل في الأسواق الرطبة

- ارتداء أثواب واقية أو قفازات وحماية الوجه أثناء التعامل مع الحيوانات والمنتجات الحيوانية.

- إزالة الملابس الواقية بعد غسلها يوميًا وتركها في موقع العمل.

- تجنب تعريض أفراد الأسرة لملابس وأحذية العمل المتسخة.

- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون بعد لمس الحيوانات والمنتجات الحيوانية.

- تطهير المعدات ومنطقة العمل مرة واحدة على الأقل يوميًا.

خامسًا.. التسوق في الأسواق الرطبة

- اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس الحيوانات والمنتجات الحيوانية.

- تجنب لمس العيون والفم والأنف.

- تجنب الاتصال مع الحيوانات المريضة.

- تجنب الاتصال مع نفايات الحيوانات الضالة والسوائل في الأسواق.

سادسًا.. التأكد من سلامة الطعام

- حتى في المناطق التي تعاني من تفشي منتجات اللحوم، يمكن استهلاكها بأمان إذا تم طهي هذه العناصر جيدًا وتداولها بشكل صحيح أثناء تحضير الطعام.

- لا يجب أكل الحيوانات المريضة أو الميتة.

- اغسل يديك خلال التعامل مع الأغذية النيئة والمطبوخة.