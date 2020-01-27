​غرامة 5 ملايين جنيه وحبس.. "الزراعة": حملة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس حسن جودة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزاة تعمل حاليًا على تدشين حملة كبرى ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينص على الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين جنيه.

وأضاف جودة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تكليفات وزير الزراعة تتمثل في رصد وتتبع أي حالة مخالفة وعمل جميع الإدارات القانونية تجاه المخالف، لافتًا إلى التنسيق التام مع المحاليات والأمن فى عمليات الإزالة.

وتابع: "كل يوم يتم عمل تقرير وافي حول حالات التعدي، وتحويل المخالفين إلى التحقيق، عقب تحرير محضر بالواقعة".

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