​"القابضة للمطارات": تنسيق كامل مع الحجر الصحي للوقاية من "كورونا"

كتب- محمد عبيد:

وجّه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إدارات السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" في جميع صالات المطارات المصرية، والتنسيق مع سلطات الحجر الصحي في المطار لمكافحة الفيروس.

وقرر محروس في بيان رسمي للشركة، عقد إدارات التدريب، ندوات توعوية للعاملين بالمطارات المصرية للوقاية من الفيروس.

وطالبت الشركة القابضة جميع العاملين في المطارات باتباع التعليمات التالية للوقاية والتعامل مع حالات الاشتباه في فيروس "كورونا".

ونصت التعليمات على: "غسل اليدين بشكل متكرر خاصة بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المسافرين، تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو السعال وغسيل اليدين مباشرة بعد ذلك، اتباع السلوكيات الصحية السليمة من طعام مناسب وتمارين منتظمة وراحة كافية، تهوية المكان بشكل مناسب سواء في المنزل أو المكتب وفتح النوافذ من وقت لآخر، استعمال المناشف التي تستعمل لمرة واحدة، الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المطارات المصرية والتعاون معهم في كل ما يخص الوقاية من الفيروس، متابعة بيانات وزارة الصحة بخصوص التطورات الخاصة بالمرض".

​