رئيس برلمانية "حماة الوطن": الأوقاف لا تتعاون في ملف استغلال الأراضي

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:



طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، محمد أسامة أبوالمجد، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بوضع رؤى إيجابية بالتنسيق مع الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل لأراضي الأوقاف في مصر، وخاصة نظام الاستبدال مع الجهات الأخرى للدولة من أجل النفع العام لهذه الأراضي.

وأكد أنه كنائب بالمحمودية بدكرنس بمحافظة الدقهلية، يصطدم بأراضي الأوقاف بشكل يومي، ولا يستطيع أن يتحرك في إطارها.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه في إطار سعيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات مختلفة، نصطدم بهيئة الأوقاف التي لا تريد أن تتعاون في الاستبدال بشأن أراضيها مع الجهات الأخرى من الدولة، وتطلب ملايين الجنيهات من أجل التنازل عنها، في الوقت الذي تتم الجهود من الأساس لإقامة مشروعات تخدم المواطن وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأوقاف لا تتعاون من أجل الاستغلال الأمثل لأراضيها من أجل النفع العام وخدمة المواطن.

وعقب على حديث وزير التنمية المحلية، قائلًا إن هذا الملف في إطار الدراسة من أجل التوصل لرؤى أفضل، وتوجد حالة في محافظة كفرالشيخ يتم التطبيق عليها، مع محافظة أخرى، وبنجاحها سيتم التعميم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة تتعاون مع جميع النواب من أحل الوصول لرؤى إيجابية تفيد المواطن في النهاية.