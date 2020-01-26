استقبله رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.. تفاصيل زيارة مصطفى بكري إلى ليبيا

كتب- أحمد علي:

زار عضو مجلس النواب والإعلامي مصطفى بكري، اليوم الأحد، ليبيا، بناء على دعوة من وزير الخارجية الليبي، بدأها بزيارة مدينة درنة، بالإضافة إلى عدد من المناطق التي تم تخريبها بواسطة التنظيمات الإرهابية.

واستقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار صالح عقيلة، بكري، وأكد وزير الخارجية الليبي الدكتور عبدالهادي الحويج أن زيارة بكري مقدمة لزيارات عديدة تنظمها وزارة الخارجية الليبية، لعدد من القيادات المصرية والدولية.

وعبّر بكري عن بالغ تقديره للشعب الليبي ولمجلس النواب وللجيش الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام، لما يقدموه من دور بطولي، وفي مقدمتهم الجيش الوطني، الذي يدفع كل غالي ونفيس لحماية الوطن الليبي، وتحرير ترابه المقدس.

من ناحيته أطلع المستشار عقيلة صالح رئيس النواب الليبي، مصطفى بكري على تطورات الأوضاع في ليبيا، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره في الدفاع عن القضية الليبية، كما وجه التحيه إلى مجلس النواب المصري ورئيسه الدكتور علي عبدالعال، على مواقفهم الرافضة للتدخل الأجنبي في شؤون ليبيا، ودعمه حق الدولة الليبية في فرض سيادتها على كامل أراضيها.

كما استقبل رئيس الوزراء عبدالله الثني، بكري ودار حوار بينهما حول الوضع الراهن والتحديات التي تواجه ليبيا، مؤكدًا أن خطة التنمية في كل المناطق تمضي بالتوافق مع تحرير الأرض، وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها.​