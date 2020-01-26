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السيسي يهنئ الشعب المصري بتأهل منتخب اليد لأوليمبياد طوكيو

09:04 م الأحد 26 يناير 2020
السيسي يهنئ الشعب المصري بتأهل منتخب اليد لأوليمبياد طوكيو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

وأشاد الرئيس السيسي، بالإنجاز الذي يعكس العزيمة والإصرار والإرادة لدى هذا الجيل من شباب مصر، والذي يضاف للإنجازات المتلاحقة لأسرة كرة اليد المصرية مؤخرًا، في مختلف الفئات وعلى كافة المستويات القارية والعالمية، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.

وتأهل المنتخب المصري لكرة اليد، لأولمبياد طوكيو، بعد فوزه على نظيره التونسي، اليوم الأحد.​

السيسي المنتخب الوطني لكرة اليد كأس الأمم الأفريقية أوليمبياد طوكيو

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