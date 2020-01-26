"الزراعة": 6 آلاف استفادوا من 872 مليون جنيه قروض مشروع البتلو

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني والداجنة، بوزارة الزراعة، عن استمرار عمليات الصرف الخاصة بقروض البتلو، مشيرًا إلى أن التمويل الكلي تجاوز 872 مليون جنيه حتى الآن.

ويهدف مشروع إحياء البتلو، لصغار المربين وشباب الخريجين، من خلال منحهم قروض لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة، لتوفير فرص عمل، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بمصر، والنهوض بها، وتقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم في خفض أسعارها.

وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن آخر اجتماع لمجلس إدارة القطاع، تم اعتماد مبلغ 37 مليون و235 ألف جنيه لـ243 مستفيدًا بإجمالي عدد رؤوس ماشية 3062 رأس.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج، أن إجمالي المستفيدين بلغ 6112 فيما بلغ عدد الرؤوس 64146 رأس ماشية، بفائدة مدعمة 5% متناقصة دون وجود حالات تعثر في انتظام سداد مديونية القرض.

وتابع: "يتم تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية (متابعة مركزية) أو تتم المتابعات المحلية من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري وإداراتهما في المحافظات".