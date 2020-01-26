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بمناسبة عيد الطيران المدني الـ90.. مقطوعات موسيقية لركاب مطار الغردقة

08:06 م الأحد 26 يناير 2020
بمناسبة عيد الطيران المدني الـ90.. مقطوعات موسيقية لركاب مطار الغردقة

مطار الغردقة الدولي

كتب- محمد عبيد:

نظم مطار الغردقة الدولي احتفالًا بالعيد الـ90 للطيران المدني المصري، والذي يتم الاحتفال به في 26 يناير من كل عام.

واحتفل المطار بالمناسبة السنوية مع الركاب والمسافرين والمترددين على المطار، من خلال عدد من العازفين الذين قدموا مقطوعات موسيقية عالمية وعربية ومصرية، داخل صالات السفر والوصول، كما وزع مسئولو المطار الهدايا على الركاب، كما حرص المسافرين وذويهم على التقاط الصور التذكارية.

وتأتي الاحتفالات في إطار حرص واهتمام وزارة الطيران المدني، على تتويج وتخليد الأعياد والمناسبات المهمة، المتعلقة بتاريخ صناعة النقل الجوي، والتعريف بنشأة وتاريخ الطيران المدني المصري، تخليدًا لذكرى الطيار محمد صدقي الذي خاض رحلة جوية مثيرة بطائرته الخاصة عام 1930، بدأها من مطار برلين حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بالقاهرة.​

مطار الغردقة الدولي عيد الطيران المدني وزارة الطيران المدني

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