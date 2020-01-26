وزيرة الثقافة تشهد تسليم النجم يحيى الفخراني جائزة مهرجان أبو ظبي (صور)

بالصور.. نجم الكرة في حفل توقيع كتاب "100 عام من الحلم"

كتب- محمد عاطف:

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تسليم هدى إبراهيم كانو، مؤسس مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، النجم يحيى الفخراني، جائزة مهرجان أبو ظبي تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم على مسرح الأوبرا الصغير بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام وكوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الجائزة تعد حلقة جديدة في سلسلة انتصارات الإبداع المصري الذي يواصل التوهج إقليميًا وعالميًا، مشيرة إلى أن الفخراني نموذجًا مشرفًا يفخر به الوطن باعتباره قامة فنية بارزة.

من ناحيتها قالت هدى كانو: "الفخراني اختار الفن المهنة الأصعب، مؤمنًا أن الثقافة والفنون هما الركائز الأساسية لنهضة الأمم".

وأضافت: "الفخراني صاحب موهبة استثنائية يرتحل بجمهوره إلى عالم تتلاشى فيه الفوارق واليوم يتم تكريمه لتاريخه الفني الطويل والمضيئ".

من ناحيته، عبر الفخراني عن سعادته بالحصول على الجائزة باعتبارها من دولة الإمارات العربية الشقيقة، خاصة وأنها تمنح من أجل العطاء الإنساني والتسامح، موضحًا أن الأعمال الإبداعية خالدة والتكريم يعد دليلًا على السير في الطريق الصحيح.​