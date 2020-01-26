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مقترح برلماني لربط "اتحضر للأخضر" بمواد تعليمية بدرجات رسوب ونجاح

07:44 م الأحد 26 يناير 2020
مقترح برلماني لربط "اتحضر للأخضر" بمواد تعليمية بدرجات رسوب ونجاح

أرشيفية

كتب- أحمد علي:

قال أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على مواكبة مبادرة "اتحضر للأخضر"، عبر تعميم نشاط على مستوى جميع مدارس الجمهورية، مع مراعاة البعد البيئي في جميع المناهج على مستوى جميع المراحل التعليمية.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الأحد، بحضور وزيرة البيئة لعرض مبادرة "اتحضر للأخضر".

وأكد ممثل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتعاون مع المبادرة على مستوى وثيقة النشاط بمختلف المدارس مع مراعاة البعد البيئي في جميع المناهج، قائلًا: "مبادرة اتحضر للأخضر تنموية أكثر من كونها توعوية.. والجميع من الوزارات يتكامل من أجل إنجاحها".

ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال المناهج، لإظهار المفاهيم البيئية بالتدريج، لتكون فعالة لدى الطلاب، مع تبني منظومة تضم 550 نشاطًا على مستوى الجمهورية، تضم حوافز وجوائز للطلاب للمشاركة الفعالة.

وتدخل النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، مؤكدًا إمكانية أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة بمواد رسوب ونجاح لتعميق الفكرة أكبر في ذهن الطلاب، فيما أكد ممثل الحكومة أنه سيتم العرض الأمر على وزير التعليم للنقاش والحوار حول المقترح.

من ناحيته، قال خالد عابدين، ممثل وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على دعم المبادرة في إطار التكامل مع الحكومة لتنفيذ المبادرات الرئاسية، مثل "اتحضر للأخضر".

اتحضر للأخضر التعليم الثانوي أكرم حسن

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