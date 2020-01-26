برلماني يطالب الصحة بمواجهة "كورونا"

كتب- أحمد علي:

طالب النائب الوفدي حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ونائب دائرة سيدي جابر وباب شرق بالإسكندرية، وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال فيروس "كورونا" إلى مصر، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة، مطالبًا أن يكون الحجر الصحي على أكمل وجه، وأن يكون هناك كشف سريع على القادمين لمصر من الدول المتواجد فيها الفيروس.

وشدد حافظ، في بيان له اليوم الأحد، على ضرورة قيام وزارة الصحة بعلاج أي شخص تظهر عليه أعراض المرض، ولو كان سائحًا لا يدخل إلى البلاد ويتم ترحيله فورًا.

كما أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان على ضرورة توفير أمصال لفيروس "كورونا" في الحجر الصحي بالمنافذ حتى يكون هناك استعداد كامل للتصدي له في حالة وصوله إلى مصر.

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