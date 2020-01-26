لأول مرة في معهد ناصر.. تركيب صمام الأورطى بالقسطرة

القاهرة- (أ ش أ):

نجح الفريق الطبى بمستشفى معهد ناصر لأول مرة بتغيير الصمام الأورطى لمريضة تبلغ من العمر(71) سنة، باستخدام جهاز القسطرة (بتقنية TAVI) دون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، نظرًا لخطورة الحالة وعدم ملاءمة الجراحة لها، حيث أن المريضة تعاني من سمنة مفرطة ويبلغ وزنها 180 كجم، وتعاني من ارتفاع بنسبة السكر والدهون بالدم وقصور بوظائف التنفس.

واستغرقت الجراحة قرابة الساعة تحت مخدر عام، ودون الحاجة إلى جراحة أوعية دموية لفتح أو غلق الشريان حيث تم استخدام جهاز غلق الشريان (proglide ) وخرجت بعدها المريضة من غرفة القسطرة في كامل الوعي ومكثت في العناية المركزة لمدة يوم واحد فقط، وفي غرفة عادية لمدة يوم آخر وبدأت المريضة في الحركة والمشي بعد 24 ساعة من خروجها من غرفة القسطرة وخرجت من المستشفى وبدأت في ممارسة حياتها الطبيعية.

وتعتبر تقنية (Transcatheter Aortic Valve Implantation) أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في تغيير صمامات القلب دون تدخل جراحي.

تكون الفريق الطبي من الدكتور رضا أبو العطا الخبير المصري العالمي في القسطرة القلبية المتقدمة، والدكتور محمد محمد الفقي رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمعهد ناصر، والدكتور ممدوح الطحان رئيس قسم القلب بمعهد ناصر، والدكتور محمد عبدالمجيد استشاري القلب والقسطرة، والدكتور حسام باهي استشاري القلب والقسطرة.

وصرح الدكتور حازم الفيل مدير عام المستشفى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص مستشفى معهد ناصر على استمرار ريادتها في توفير أحدث ما توصل له العلم الحديث في كافة المجالات الطبية وتوفير خدمة طبية للمرضى المصريين والوافدين من الخارج، خاصة في مجال أمراض وقسطرة وجراحات القلب والأوعية الدموية.