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موقع "BBC" يعمل بشكل طبيعي في مصر.. ومديرته: الآن كل المؤشرات إيجابية

06:58 م الأحد 26 يناير 2020
موقع "BBC" يعمل بشكل طبيعي في مصر.. ومديرته: الآن كل المؤشرات إيجابية

bbc

كتب- مصطفى علي:

عاد موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" للعمل مجددًا أمام الجمهور المصري، الأحد، بعد أن واجه خلال الفترة الماضية، مشكلات أعاقت وصول المتصفحين المصريين إليه بشكل سريع.

وقالت صفاء فيصل، مديرة موقع "بي بي سي" بالقاهرة، إن الموقع شهد خلال الساعات الأربعة الماضية سهولة في التصفح داخل محافظة القاهرة وحدها، وأنهم الآن في مرحلة متابعة تصفح الموقع للوقوف بشكل ثابت على مدى تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضافت "فيصل"، في تصريحات لـ"مصراوي"، الأحد: "نراقب نشاط الموقع، بالفعل شهدت عملية التصفح خلال الأيام الماضية صعوبة كبيرة، وانخفض الترافيك بشكل بالغ، ولم يكن لدينا معلومة موثقة عن سبب ذلك"، متابعةً: "كل المؤشرات الآن إيجابية ونتابع ما يحدث لموقعنا بدقة بالغة والساعات المقبلة ما ستحدد مدى عودة الموقع لعمله بشكل طبيعي داخل مصر".

موقع BBC هيئة الإذاعة البريطانية صفاء فيصل

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