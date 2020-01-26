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ممثل "الصحة": مبادرة لحل أزمة أسرة العناية المركزة بالتعاون مع القطاع الخاص

05:43 م الأحد 26 يناير 2020
ممثل "الصحة": مبادرة لحل أزمة أسرة العناية المركزة بالتعاون مع القطاع الخاص

الدكتور محمد العماري

كتبت- ميرا إبراهيم:

انتقد النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد العماري، العجز في أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات في معظم المستشفيات الحكومية، وما رصدته اللجنة من معاناة شديدة للمرضى والأهالي في الحصول على الخدمة الصحية.

جاء ذلك، في إطار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، عضو اللجنة، لوضع حل جذري لنقص الحضانات والرعايات المركزة.

وقالت المنشاوي: "بالرغم من أننا بدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، من خلال نظام يعتمد على شراء الخدمة من الغير، وتحسين جودة المستشفيات التي تقدم الخدمة"، مقترحة معالجة هذا النقص من خلال تبني مبادرة تخفف الكثير عن المرضى مثل المبادرة الرئاسية الخاصة بقوائم الانتظار.

من ناحيته، اعترف الدكتور أحمد محي، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، بوجود عجز في الحضانات وأسرة العناية المركزة، متابعًا: "نحن بصدد مشروع لحل أزمة قوائم الانتظار من خلال تخصيص مبالغ مالية لحل الأزمة، من خلال التعاون مع المستشفيات الخاصة"، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص أسرة المرضى بقدر وجود عجز في بعض التخصصات.

وقال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية المركزة، إن أزمة العناية المركزة تعتبر أزمة عالمية تسعى وزارة الصحة لحلها، خاصة للحالات الحرجة. ​

محمد العماري العناية المركزة مجلس النواب وزارة الصحة المستشفيات الحكومي

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