وزير الأوقاف يدعو إلى نقاش علمي لبحث قضية زرع ونقل الأعضاء

كتب- محمود مصطفى:

دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إلى إجراء نقاش علمي موسع يضم المتخصصين في المجالات الطبية والعلمية والقانونية والاجتماعية؛ لمناقشة القضايا الطبية المعاصرة من منظور عام ومنها زرع ونقل الأعضاء لوضع ضوابط شرعية وقانونية لها تضمن تحقيق المنافع منها ودرء أي مفاسد.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح له عقب افتتاح برنامج الـ 100 عالم اليوم الأحد- إن هذا النقاش الموسع يأتي في إطار حرص مصر لتحقيق مصالح الوطن والدين والمجتمع في إطار شرعي بلا فهم خاطىء للدين أو رفض أي مصالح للمجتمع.

وأضاف أن مؤتمر الشأن العام الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي سيناقش الضوابط في كل ما يخص المجتمع ومنها القضايا الطبية والعلمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لتحديد المختصين في كل هذه المجالات.

وقال وزير الأوقاف: "إن الفقه اليسير بدليل شرعي أفضل من المنع بلا أي أساس ديني".. منتقدًا الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تربط التشدد بالتقوى وتسعى لتحقيق مصالحها الحزبية والسياسية على حساب الدين.