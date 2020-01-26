وزير الأوقاف محذرًا الأئمة: لن نبقي على إمام واحد ما لم تكن لغته شديدة الانضباط

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن برنامج الـ100 عالم، سيبدأ بمحاضرات عامة بواقع محاضرة كل أسبوعين، في تخصص الحديث والتفسير وعلوم القرآن والشريعة، لنخبة من أكفأ المتخصصين والعلماء.

وأضاف: "سنجعل في هذا البرنامج علومًا أساسية أولها التبحر في اللغة العربية، وذلك واجبًا على من أراد المواصلة، وهذا هو البرنامج الرئيسي".

وشدد "جمعة" خلال إطلاق مشروع الـ100 عالم، اليوم الأحد، أنه "لن نبقي على إمام واحد بالمساجد الكبري مالم تكن لغته شديدة الانضباط، ومتبحرًا فيها، وهدفنا الوصول إلى علماء أكفاء في شتى المجالات،" مشيرًا إلى أن البرنامج الثاني سيكون محاضرات تثقيفية في التخصصات المختلفة، كما سيكون هناك محاضرات علمية مع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، لرفع مستوي المعرفة العلمية.

ولفت إلى أن أسئلة مثل البورصة والسندات والموت الإكلينيكي أمور يسأل فيها الناس، ولا يحق أن يكون علماؤنا على علم بها، وسيكون الجميع في اختيار، إما أن يكون عضو منتظم أو مستمع، إذا كان غير قادر علي بذل الجهد المطلوب للمشروع".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الجانب الأكبر في التدريس والمحاضرات سيكون للغة العربية ثم الثقافة العلمية".

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