بالصور.. نجم الكرة في حفل توقيع كتاب "100 عام من الحلم"

كتب - محمد عاطف:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، حضورًا لافتًا لنجوم الكرة المصرية وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي؛ لحفل توقيع كتاب "100 عام من الحلم" للكاتب الصحفي عمر البانوبي.

كما شارك في الحفل نجوم كرة القدم المصرية من أصحاب التجارب الأوروبية على رأسهم هاني رمزي، نجم مصر وڤيردربريمن الألماني، وحازم إمام، نجم مصر والزمالك وأودينيزي الإيطالي، ونادر السيد، حارس مرمى مصر وبروچ البلچيكي، وعبد الستار صبري، نجم مصر وباوك اليوناني وبنفيكا البرتغالي السابق.

كما حضر الحفل سامي قمصان، نجم ومدرب الأهلي الحالي، أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي وستراسبورج الفرنسي السابق، وأحمد مجدي، نجم الزمالك وأتروميتوس اليوناني السابق، وإسلام عادل، نجم الأهلي ووادي دجلة السابق.

حرص العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، على الحضور، وكذلك طارق قنديل ومحمد جمال الجارحي ثنائي مجلس إدارة القلعة الحمراء، والدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقة، والمهندس أحمد صبري، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن.