​مرتدية "بيجامة وشبشب".. طرد سما المصري من معرض الكتاب (صور)

كتب - محمد عاطف:

أبلغ متطوعون بمعرض الكتاب أمن مركز مصر للمعارض الدولية بتواجد الفنانة سما المصري، اليوم الأحد، مرتدية ملابس غير لائقة، ما تسبب في غضب عدد من الزائرين، ليأمروها بالخروج من المعرض خوفًا من حدوث مشكلة.

كانت سما ترتدي "بيجامة بنية اللون، بها نقاط بيضاء، وشبشب".

وقالت لمياء السعيد، مدير دار السعيد للنشر والتوزيع، لمصراوي، إن سما المصري زارت جناح الدار، وقامت بالتصوير مع كل الكتب ذات العناوين الجذابة مثل "طلق مراتك" و"زوجتي العذراء حامل"، مضيفة أنها لم تحصل على أي كتب من المعرض، وإنما حرصت على أن تلتقط صوراً تذكارية فقط مع الكتب، مشيرة إلى أن هناك عددا من الأشخاص كانوا يصورونها.

وعن ملابسها، قالت لمياء: "سألت سما: لماذا ترتدين بيجامة؟ فقالت لي: نزلت سريعا وملحقتش ألبس".

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