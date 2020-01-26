الكاتبة نهاد صبيح: "الفقي" علمني تحويل العقبات إلى دوافع حقيقية

كتب - محمد عاطف وأسامة علي:

تصوير - محمود بكار:

قالت الكاتبة نهاد صبيح، مؤلفة كتاب "ع الحلوة والمرة"، إنها تعلمت من الدكتور إبراهيم الفقي، كيفية تحويل العقبات إلى دوافع حقيقية، لتحقيق أهدافها.

جاء ذلك في كلمتها خلال ندوة وحفل توقيع الكتاب اليوم الأحد، على هامش فعاليات معرض الكتاب الدولي، والتي أدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، بحضور اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، وعدد من المثقفين ورواد المعرض.

وأضافت صبيح أن "الفقي عندما كان يقول لي إن المثل الشائع "الدنيا مدياني ضهرها" غير صحيح، لأن الشخص الذي يقول ذلك المثل قد يكون هو الذي يجلس في مكان خاطئ ويعطي ظهره للدنيا".

وأوضحت أن مصارحة النفس أفضل شيء، لأن الشخص الذي يثق في نفسه لا يمكن أن يدع الهموم تؤثر عليه، وعلينا أن ندرك أن الثقة في النفس ليست موجودة في جيناتنا وإنما أمر نتعلمه ونكتسبه من خلال التجارب، وكلما وقعت في مشكلة أقول لنفسي إن كثيرًا من هذه الأزمات نحن نتسبب فيها وهذا نوع من التصالح مع النفس.

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