"عربية النواب": العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به

كتب - أحمد علي:

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن العلاقات المصرية - الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى في العلاقات العربية لمدى عمقها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة أحمد رسلان اليوم الأحد، بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السفير ياسر عثمان، لمناقشة العلاقات المصرية - الإماراتية.

ونوهت اللجنة بالتنسيق المستمر على المستوى السياسي والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، لا سيما في ظل الأوضاع المتردية والنزاعات المسلحة في العديد من الدول بالمنطقة، لافتة إلى أن ذلك ينم عن الإدراك العميق للإمارات لأهمية الدور المصري على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، ودعمها لمواقف مصر بشأن مختلف القضايا.

وأشارت إلى أن التنسيق المستمر أمنيًا وعسكريًا في مواجهة الإرهاب والتطرف أثمر عن إجراء العديد من التدريبات العسكرية المشتركة برًا وبحرًا وجوًا.. لافتة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر قيادةً وشعباً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها بالإمارات، مشددا على أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وتنميتها إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع خصوصية هذه العلاقات وبما يخدم المصالح المشتركة والمنطقة من أمن واستقرار وتنمية، والعمل على توسيع هذه العلاقات لتشمل مجالات جديدة لترسيخ التعاون بينهما.