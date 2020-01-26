أول تحرك برلماني بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، بشأن إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين؛ لمنع تسلل فيروس كورونا.

وأوضحت "عبدالحليم" في بيان اليوم، أن هناك ما يقرب من نصف مليون سائح صيني زاروا مصر خلال عام 2018، وهناك قفزة كبيرة في عدد السياح الصينيين، كما أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الصينيين حاجز النصف مليون سائح في مصر خلال العام الجاري.

وطالبت بتشديد إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين؛ لضمان سلامة المسافرين من مرض لم تعرف تفاصيله بعد.

وتساءلت "عبدالحليم"، عن إجراءات التفتيش والفحص في المطارات المصرية للرحلات القادمة من الصين.

أعلنت الصين اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد إلى 56 حالة وفاة و1975 حالة إصابة مؤكدة، بينها 234 في حالة حرجة، حتى نهاية السبت، مع وصوله إلى 13 دولة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر الماضي.