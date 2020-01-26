طلب إحاطة ضد وزير الزراعة بسبب انتشار العفن البُني في البطاطس

كتب- محمد نصار:

تقدمت مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن "تراخي الرقابة في مشروع حصر ومكافحة العفن البني للبطاطس بمعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل فحص العينات الجزئية (PCR)، على الأصناف المستوردة من التقاوي الزراعية وما ينتج عن هذا الإهمال من انتشار ما يعرف بالعفن البني للبطاطس".

وقالت البطران، في بيان، اليوم الأحد، إنه يجب التعامل بسرعة وجدية مع هذا الأمر خاصة وأن البطاطس تأتي في المرتبة الثانية بعد الموالح في قائمة المحاصيل الأكثر تصديرًا في مصر، مضيفة: "مرض العفن البني للبطاطس من أكثر الأمراض تأثيرًا على قدرة البلاد التصديرية حيث يعتبر من الأمراض الحجرية الهامة ولذا فإن الدول المستوردة للبطاطس تهتم بخلو المحصول من هذا المرض، كما أنه يتسبب في العديد من الأضرار البالغة الخطورة لزراعات البطاطا في معظم البلدان".

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على مكافحة المرض من خلال إنتاج أصناف مقاومة إضافة إلى منع دخول البطاطا المصابة بالميكروب إلى البلاد، ولعدم إصابة مناطق زراعية بأكملها.

وشددت على ضرورة التحرك السريع من أجل مواجهة هذا المرض من خلال المتاح من أدوات علمية، للحد من هذا المرض وتحصين المحاصيل المصرية التي تتميز دائمًا بالجودة العالية.