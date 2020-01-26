جهاز القاهرة الجديدة يسترد 3 وحدات مخالفة: حولوها لـ"تجاري"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملات مكثفة للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، أسفرت عن استرداد 3 وحدات مخالفة بالحي الثالت بالتجمع الخامس بالمدينة.

وأوضح طلعت، في بيان اليوم، أنه تم استرداد الوحدات لقيام أصحابها بتحويل النشاط من سكني إلى تجاري، وعدم عودة الشيئ إلى أصله، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة وتنفيذاً للقانون، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملات تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، وبالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة المرافق وقوة من قسم شرطة التجمع الخامس بالمدينة.